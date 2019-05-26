"Ноги от ушей!": Леся Никитюк восхитила сеть пикантным вырезом на платье

Ведущая покрасовалась в стильном наряде в горошек.
Украинская телеведущая Леся Никитюк порадовала поклонников новым фото в трендовом платье.
Ведущая разместила снимок на своей странице в Instagram, он набрал более 80 тысяч лайков и сотни восторженных комментариев и комплиментов стройным ногам Никитюк.
Леся примерила стильное платье в горох от украинского дизайнера Эльвиры Гасановой, которое благодаря высокому вырезу подчеркнуло стройные ноги знаменитости.
"По-моему, жизнь прекрасна. Всем хороших выходных", - пожелала ведущая.
Поклонники расхвалили стильный образ ведущей.
"Эх, какие ноги! И платье зачет", - написала kofeman2707.
"Ноги прям от ушей растут!", - считает ignorr27.
"О, эти ноги!", - отметила elena_khandozhko.
Ранее Леся Никитюк поделилась постельным фото в белье.