"Супер сиськи": звезда сериала Школа удивила сеть смелым фото в нижнем белье

Актриса покрасовалась фигурой в кружевном бюстгальтере.
Звезда сериала Школа, актриса Елизавета Василенко шокировала многих поклонников откровенным фото в нижнем белье.
На своей странице в Instagram 20-летняя девушка показала снимок, сделанный перед зеркалом. Лиза одета в лифчик и белые штаны с высокой талией.
Подписчики возмутились такому смелому фото, и назвали снимок слишком пошлым.
"И нафиг сиськи свои показывать? Это не красиво", - считает na_stia665.
"Как по мне, это слишком пошло…", - написала daria__imbirovich.
"Что, сиськи накачала?", - отметила polya_soloviova.
"Супер сиськи", - считает yurij_goloborodko.
Ранее Алина Гросу покрасовалась в платье с откровенным декольте.