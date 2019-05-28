"Супер сиськи": звезда сериала Школа удивила сеть смелым фото в нижнем белье

Елизавета Василенко показала смелое фото / instagram.com/elizabethvasilenko

Звезда сериала Школа, актриса Елизавета Василенко шокировала многих поклонников откровенным фото в нижнем белье.

На своей странице в Instagram 20-летняя девушка показала снимок, сделанный перед зеркалом. Лиза одета в лифчик и белые штаны с высокой талией.

Подписчики возмутились такому смелому фото, и назвали снимок слишком пошлым.

"И нафиг сиськи свои показывать? Это не красиво", - считает na_stia665.

"Как по мне, это слишком пошло…", - написала daria__imbirovich.

"Что, сиськи накачала?", - отметила polya_soloviova.

"Супер сиськи", - считает yurij_goloborodko.

Елизавета Василенко нарвалась на критику из-за фото в белье / instagram.com/elizabethvasilenko

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