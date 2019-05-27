Российская актриса полностью разделась: смелые фото

Наталья Бардо показала голые фото / instagram.com/bardonata

Российская актриса Наталья Бардо удивила подписчиков откровенными фото с отдыха в Греции.

Артистка на своей странице в Instagram показала снимки, на которых она позирует совершенно без одежды в одной широкополой шляпе, кокетливо прикрывая интимные части тела руками.

"Даже не знаю, стоит ли писать про интригу, по-моему, достаточно фотографии. Но шляпа признаюсь велика, да еще и чужая", - описала фото актриса.

Поклонники пришли в восторг от таких снимков, и расхвалили фигуру Натальи.

"Какая шикарная фотография!", - написала yuliya_butkova.

"Тело чума, Вы красоточка невероятная", - считает krivtsovavioletta.

"Фото огонь, вы-шикарны! Восхищение!", - отметила fisher7656.

Наталья Бордо покрасовалась голышом / instagram.com/bardonata

Наталья Бордо прикрыла наготу руками / instagram.com/bardonata

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