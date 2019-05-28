И растяжку показала, и грудь напоказ выставила: Анна Седокова порадовала сеть новым фото

Певица похвасталась снимком из спортзала.
Украинская поп-певица и бывшая участница группы ВИА Гра Анна Седокова восхитила поклонников новым фото из тренажерного зала.
На своей странице в Instagram 36-летняя артистка выложила не гламурный снимок, который пришелся по душе ее фанатам. Седокова предстала в спортивных лосинах и топе, демонстрируя растяжку в полушпагате и заодно выставляя напоказ свою пышную грудь.
Поклонники назвали фигуру Седоковой "идеалом красоты", и засыпали ее комплиментами.
"Твоя фигура - это идеал красоты. А твоя талия просто совершенство", - написал safo_halimov0096.
"Сиськи на месте, огонь!", - отметил aleksandrlysyi9.
"Супер растяжка", - считает poalen_official.
Ранее Анна Седокова удивила сеть внешним видом.