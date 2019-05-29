"Как такое муж позволяет?": Настя Каменских похвасталась голыми ягодицами

Потап и Настя Каменских отправились в свадебное путешествие в Турцию / instagram.com/realpotap

Новоиспеченные муж и жена украинская певица Настя Каменских и рэпер, продюсер Алексей Потапенко (Потап) отправились в свадебное путешествие в Турцию, и проводят время на пляже, загорая и купаясь в море.

Каменских показала новое фото в Instagram, которое разделило ее поклонников на два лагеря: одни восхитились аппетитными формами и пикантным снимком, другие же попытались пристыдить Настю - мол, голую попу можно только мужу показывать.

Однако, учитывая, что пара находится в медовом месяце, да и раньше Настя выкладывала подобные фото, Потапа вовсе не смущают смелые фото в бикини его новоиспеченной супруги.

"Как такое муж позволяет?", - написала sasha77.

"Повезло Потапу", - считает mebel_styling.

"Настя.... Ты ж уже замужняя. Не красиво другим свою попу показывать. Крути перед мужем", - отреагировала tsvikiryna.

"Фигура идеальная! Ни целлюлита, ни одной лишней складочки! Только пресс, подкачанное тело. И все свои достоинства на месте!", - расхвалила mar.nazarenko555.

Настя Каменских похвалилась сочной попой / instagram.com/kamenskux

Напомним, 23 мая Потап и Настя официально поженились. Пара устроила торжество в роскошном загородном комплексе под Киевом. Каменских и Потап усердно готовилась к празднованию: они похудели на 50 килограммов на двоих, позже Настя показала, как готовилась к торжеству: кто ей делал макияж и прическу, платье от какого дизайнера она выбрала. 24 мая новоиспеченные супруги отметили второй день свадьбы, а уже 25 мая отправились в свадебное путешествие

Ранее Настя Каменских показала редкое свадебное фото.