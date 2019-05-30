Леся Никитюк засветила грудь в костюме Чудо-женщины

Леся Никитюк показала фото в необычном образе / instagram.com/lesia_nikituk

Украинская телеведущая Леся Никитюк взбудоражила сеть горячим фото в костюме Чудо-женщины.

Ведущая разместила снимок на своей странице в Instagram, он набрал более 100 тысяч лайков и тысячи комментариев.

Таким образом, Леся привлекла внимание к рекламному посту – она предлагает розыгрыш от Megogo на годовую подписку. Никитюк покрасовалась в мини-платье женщины-супергероя и показала пышную грудь.

Поклонники стали наперебой писать свои любимые фильмы, но среди множества комментариев нашлись и те, кто восхвалил необычный наряд Леси.

"Леся, вы как всегда потрясающая", - написала valentinmazur4.

"Вандервумен украинская версия!", - отметила va_zam.

"Как актриса из Голливуда! Прямо не узнать сразу", - считает d_manako.

Леся Никитюк взволновала сеть фото в образе Чудо-женщины / instagram.com/lesia_nikituk

Ранее Леся Никитюк восхитила сеть пикантным вырезом на платье.