Леся Никитюк засветила грудь в костюме Чудо-женщины

Ведущая примерила сексуальный костюм - вы захотите, чтобы она вас спасла.
Украинская телеведущая Леся Никитюк взбудоражила сеть горячим фото в костюме Чудо-женщины.
Ведущая разместила снимок на своей странице в Instagram, он набрал более 100 тысяч лайков и тысячи комментариев.
Таким образом, Леся привлекла внимание к рекламному посту – она предлагает розыгрыш от Megogo на годовую подписку. Никитюк покрасовалась в мини-платье женщины-супергероя и показала пышную грудь.
Поклонники стали наперебой писать свои любимые фильмы, но среди множества комментариев нашлись и те, кто восхвалил необычный наряд Леси.
"Леся, вы как всегда потрясающая", - написала valentinmazur4.
"Вандервумен украинская версия!", - отметила va_zam.
"Как актриса из Голливуда! Прямо не узнать сразу", - считает d_manako.
Ранее Леся Никитюк восхитила сеть пикантным вырезом на платье.