Анфиса Чехова побаловала фанатов голым фото из ванной

Анфиса Чехова / instagram.com/achekhova

Российская телеведущая и актриса Анфиса Чехова, известная своими формами крайней пышности, поделилась с фанатами очередным откровенным снимком.

Она выложила фото на свою страницу в социальной сети Instagram. На нем Чехова запечатлена абсолютно обнаженной в ванной с пенной.

"Из всех водных процедур моя самая любимая — это горячая ванна. Меня хлебом не корми — дай только в пене поваляться", — подписала она снимок.

Напомним, ранее Чехова похвасталась аппетитными формами на курорте, а также показала фото топлес.