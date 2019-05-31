Беременная Снежана Бабкина смело разделась догола: пикантные фото

В марте 2019-го года Сергей и Снежана Бабкины удивили сеть известием о том, что они ждут ребенка.

Радостным известием супруги поделились, когда Снежана была на 7 месяце беременности. В интервью JetSetter Бабкины рассказали, что ждут сына – малыш даже приснился Снежане в вещем сне.

"Я мечтал о мальчике. Это честно. Думал о нем, каким он будет. А все началось четыре года назад, когда Снежка увидела сон. Она плавала в открытом океане, и рядом с ней из глубины начало что-то подниматься на поверхность. Вынырнул мальчик. Он был полностью белый. Волосы и кожа как у ангела. Она спросила его: "Кто ты?", а он ответил: "Я твой", — и назвал свое имя. Оно очень неожиданное и невероятно красивое. Музыкальное, поэтическое, певческое, лирическое и историческое. Могу сказать только то, что оно имеет древнееврейское и древнегреческое происхождение", - отметил Бабкин.

Снежана призналась, что третья беременность ей дается не так легко, как две предыдущие, однако, йога и правильное дыхание помогают ей с этим справиться.

"Дважды в день я устраиваю сеансы "глубокого дыхания". До родов остался месяц, а от моих легких остался маленький кусочек, которым я стараюсь все время набрать как можно больше воздуха. Во время первых двух беременностей я вообще не помню никаких проблемных моментов. В этот раз я уже чувствую боль в костях, потягивания в пояснице, бедрах", - призналась Бабкина.

Отметим, что Сергей и Снежана уже воспитывают двоих детей: дочь Веселину и сына Артура. Также у Бабкина от первого брака есть сын Илья.

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