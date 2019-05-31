Наташе Королевой – 46: 10 необычных фактов о певице, сбежавшей в Россию, пикантные фото

Наташа Королева отмечает 46-й день рождения / natellanatella/instagram

Скандально известная поп-певица и уроженка Киева Наташа Королева 31 мая отмечает свой день рождения. Артистка, которая сбежала в Россию, отмечает свое 46-летие.

На своей странице в Instagram Королева поделилась видео, которое вызвало немалый ажиотаж среди поклонников.

"Ну, здравствуй, 46-я годовщина!", - подписала ролик именинница.

В ролике певица предстала в неоновом пиджаке и ярко-розовом парике. Певица исполнила песню, под которую разделась, и показала черный блестящий пеньюар:

Принцы все стареют, принципы уходят.

Я же красивею, выгляжу по моде.

Шо те еще надо? Многое умею.

Я твое торнадо, твоя Кассиопея

Главред предлагает читателям узнать 10 необычных и интересных фактов о Наташе Королевой.

1. Настоящая фамилия Натальи – Порывай.

2. Известной Королева стала еще до знакомства с Игорем Николаевым – в 12 лет. Наталья встретила композитора Владимира Быстрякова на фестивале детской песни, и начала исполнять его композиции – после этого юную артистку приглашали выступать на разных торжествах, от новогодних елок до правительственных концертов.

Наташа Королева в детстве / Фото: uznayvse.ru

3. Свадьба с первым мужем Игорем Николаевым прошла совсем не так, как хотела Королева. Она мечтала о пышном торжестве с красивым подвенечным платьем и гостями, а в реальности они с Николаевым расписались и устроили домашние посиделки.

4. С Николаевым Королева развелась, будучи на 7 месяце беременности, отцом ребенка был стриптизер Тарзан (Сергей Глушко), с которым певица познакомилась на одном из стриптиз-шоу.

5. В декабре 1997 года певица впервые снялась для журнала Playboy, затем следовала сьемка для мужского издания Maxim.

6. Королева в соцсетях заявила, что уже давно не является гражданкой Украины. Мол, у нее уже давно есть паспорт России. Добавим, что в октябре 2016 года Служба безопасности запретила ей въезд в Украину на пять лет.

7 Королева боится, что ее сын Архип пойдет в отца – Тарзана, и станет стриптизером. В интервью режиссеру Тиграну Кеосаяну, ведущему программы Международная пилорама Наталья бурно отреагировала на вопрос о сыне Архипе: что будет певица делать, если он однажды заявит, что хочет стать стриптизером? Королева на секунду замолчала, а потом эмоционально и со смехом ответила: "Не накаркай, я тебя прошу! Хватит!".

Наташа Королева с сыном Архипом / natellanatella/instagram

8. Певица, чтобы держать себя в форме, не только занимается в спортзале и пользуется услугами косметолога, но и делает экзотичную и жуткую процедуру под названием хиджама. Простыми словами, старинный исламский метод лечения хиджама – это кровопускание. На теле пациента делается множество небольших разрезов, на которые ставятся медицинские банки, и они вытягивают кровь.

9. Муж Наташи танцевал стриптиз для ее мамы Людмиды Порывай. Людмила Ивановна не сразу приняла зятя с такой необычной работой, но Королева смогла убедить маму, что это тоже искусство, уговорив ее пойти на выступление Тарзана. Людмила Ивановна оценила его умения и больше вопросов не имеет.

Наташа Королева с мамой Людмилой Порывай / instagram.com/koroleva__star

10. Певица не раз признавалась, что в ее жизни присутствует мистика и полтергейсты. Например, во время гастролей она остановилась в старинном особняке, и она пробудилась ото сна из-за того, что ее кто-то трогал. Когда она открыла глаза, рядом никого не было, но была помята подушка, и было стойкое ощущение, что кто-то лежит рядом.

Ранее Наташа Королева и Тарзан шокировали сеть пикантными танцами в бикини.