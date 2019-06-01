Прикрыла голое тело лишь накидкой: Dj Nana представила клип, полный эротики и сексуальности

Анастасия Кумейко выпустила клип на песню Птица / Пресс-служба

Самая сексуальная девушка-диджей в Украине Анастасия Кумейко (Dj Nana) представила уже четвертую видео-работу на авторский сингл Птица.

Новый клип появился на YouTube-канале Dj Nana. Видеоролик приоткрывает дверь в дом откровенных желаний и перевоплощений певицы.

Зрители становятся свидетелями сцены, где главная героиня встречается со своим вторым Я – раскрепощенным, провокационным и даже дерзким. По сюжету, их знакомство плавно перетекает от холодного отторжения к взаимопониманию, а к финалу видео - Dj Nana воссоединится со своим альтер эго.

"Моя видеоработа на песню Птица - это история о том, что каждой девушке нужно взаимодействовать со своим внутренним Я. Очень важно узнать себя с другой стороны и принять, заглянуть вглубь, стать лучшей версией себя. Не стоит стесняться своих желаний и фантазий, вырази свою сексуальную энергию и будь свободной, как птица!", - отметила Dj Nana.

Примечательно, что автором новой песни стала Галина Моруз, которая также написала композицию Dj Nana Притяжение. Творческий процесс, как и прежде, курировал продюсер артистки, известный композитор Руслан Квинта.

Анастасия Кумейко оголилась в клипе / Пресс-служба

А со съемочной группой, в лице руководящих, режиссера Валентина Семко и оператора Кирилла Шлямина, девушка работала впервые, но от съемочного процесса и результата осталась в восторге.

"Переживала перед съемкой сцены, где я почти обнаженная, тело прикрывала лишь одна накидка. Но, режиссер и команда сработали так профессионально и быстро, что времени смущаться просто не было. Им удалось сохранить всю эстетику в кадре и баланс между влечением и недоступностью", - добавила Dj Nana.

Ранее Анастасия Кумейко покорила сеть фигурой в купальнике.