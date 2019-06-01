"Лизнул бы эти ножки": Анна Семенович похвасталась фигурой на пикантном фото

Анна Семенович порадовала фанатов сексуальным фото / instagram.com/ann_semenovich

Российская фигуристка, актриса, телеведущая, певица, бывшая солистка группы Блестящие Анна Семенович взбудоражила сеть новым сексуальным фото.

Артистка разместила снимок на своей странице в Instagram, он набрал более 50 тысяч лайков и сотни комплиментов.

На снимке Семенович предстала в атласном мини-платье с кружевом, которое выгодно подчеркивало ее пышный бюст и акцентировало внимание на ее ногах.

"Всем прекрасного дня и доброго настроения", - подписала снимок певица.

Поклонники восхитились не только знаменитым бюстом Анны, но и ее аппетитными ножками.

"Вау какая! Анечка, вы бомба! Космическая!", - написала nassstya1707.

"Шикарная у тебя грудь", - считает vovamiroshin96.

"Вау... Лизнул бы эти ножки...", - отметил andreizudilin.

Анна Семенович покрасовалась фигурой на смелом фото / instagram.com/ann_semenovich

Ранее Анна Семенович покорила сеть смелым фото в боди.