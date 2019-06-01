"Лизнул бы эти ножки": Анна Семенович похвасталась фигурой на пикантном фото

Певица покрасовалась в стильном пеньюаре.
Российская фигуристка, актриса, телеведущая, певица, бывшая солистка группы Блестящие Анна Семенович взбудоражила сеть новым сексуальным фото.
Артистка разместила снимок на своей странице в Instagram, он набрал более 50 тысяч лайков и сотни комплиментов.
На снимке Семенович предстала в атласном мини-платье с кружевом, которое выгодно подчеркивало ее пышный бюст и акцентировало внимание на ее ногах.
"Всем прекрасного дня и доброго настроения", - подписала снимок певица.
Поклонники восхитились не только знаменитым бюстом Анны, но и ее аппетитными ножками.
"Вау какая! Анечка, вы бомба! Космическая!", - написала nassstya1707.
"Шикарная у тебя грудь", - считает vovamiroshin96.
"Вау... Лизнул бы эти ножки...", - отметил andreizudilin.
Ранее Анна Семенович покорила сеть смелым фото в боди.