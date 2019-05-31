Алла Пугачева заценила фото Светланы Лободы в белье

Алла Пугачева прокомментировала фото Светланы Лободы / instagram.com/lobodaofficial

Украинская певица Светлана Лобода показала фотографию, на которой запечатлена в минимальном количестве одежды, и получила комментарий от Примадонны — российской певицы Аллы Пугачевой.

Лобода разместила снимок на своей странице в Instagram, за 19 часов он собрал более 134 тысяч лайков.

Артистка покрасовалась в кожаном бюстгальтере, а также в очень коротких шортах и сообщила, что готовится к российской музыкальной премии Муз-ТВ.

Пугачева эмоционально прокомментировала фото коллеги из Украины, написала: "О-о-о-оооооо!".

"…качаю пресссссс, хочу быть красивой!... Скоро премия @muztv (вручении премии Муз-ТВ состоится 7 июня — Ред.)", — подписала фото Лобода.

Алла Пугачева прокомментировала фото Светланы Лободы / instagram.com/lobodaofficial

Напомним, в мае 2018 года Светлана Лобода во второй раз стала мамой, она снова родила девочку и назвала ее Тильда. СМИ писали, что отцом малышки является солист немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн. Позже певицу госпитализировали из-за проблем с почками и провели экстренную операцию.

В конце апреля 2019-го СМИ писали, что организаторы европейский гастролей Лободы пытаются взыскать с певицы через суд десятки тысяч евро компенсации "за вред деловой репутации и финансовые потери".