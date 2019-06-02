Мужа Брежневой застукали на груди загадочной блондинки – СМИ

Меладзе и Брежнева поженились в 2015 году / https://www.instagram.com/meladzemusic/?hl=ru

Пользователь российского сегмента соцсетей Инесса Шевчук разместила у себя в блоге снимок мужчины, который страстно целует пышную блондинку в область груди.

Как сообщает издание Starhit, на фотографии запечатлен известный продюсер Константин Меладзе, который в 2015 году заключил официальный брак и певицей Верой Брежневой.

Персонаж на фото действительно внешне напоминает Меладзе. И, судя по контексту, на вечеринке он развлекается с раскованной блондинкой. Мужчина в очках уткнулся носом в роскошный бюст женщины, а она при этом заливисто смеется.

"Это лучшая туса", - так прокомментировала снимок Шевчук, которая и запечатлела произошедшее на вечеринке.

Ни Меладзе, ни Брежнева инцидент пока не прокомментировали. Певица, как известно, сейчас находится в США, куда поехала в связи с окончанием школы своей дочерью Соней Киперман.

"Вера, куда муж смотрит? Ах да… Он смотрит в декольте другой блондинки…", "Костян там развлекается на славу", - пишут недоброжелатели под постами Брежневой в Instagram.

/ Фото: Instagram/woozvezda

Напомним, Меладзе признался, что планирует жить в Италии вместе со своей супругой, украинской певицей Верой Брежневой. Он заявил, что на этой жене окончилось его путешествие по женщинам.