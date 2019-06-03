"Натуральное хозяйство": Анна Седокова похвасталась грудью в мини-топе

Анна Седокова покорила сеть сексуальным фото / instagram.com/annasedokova

Украинская поп-певица и бывшая участница группы ВИА Гра Анна Седокова показала откровенное фото, сделанное в теплице.

На своей странице в Instagram 36-летняя артистка показала, как поливает грядки: мини-топ подчеркнул грудь артистки, которая вот-вот с него вывалится, а черная юбка плотно обтянула ягодицы и бедра Седоковой.

"Натуральное хозяйство", - подписала снимок артистка.

Поклонники расхвалили снимок, и поинтересовались, действительно ли натуральная у Анны грудь.

"Я тоже в таком виде на грядки хожу", - написал oskarkuchera.

"Мой огурец уже начал расти", - отметил vavanlapata.

"Сиськи тоже натуральные?", - поинтересовалась whitehillov.

Анна Седокова покрасовалась в откровенном наряде на грядках / instagram.com/annasedokova

Ранее Анна Седокова порадовала сеть новым сексуальным фото.