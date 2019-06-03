"Натуральное хозяйство": Анна Седокова похвасталась грудью в мини-топе

Певица показала, как поливает грядки.
Украинская поп-певица и бывшая участница группы ВИА Гра Анна Седокова показала откровенное фото, сделанное в теплице.
На своей странице в Instagram 36-летняя артистка показала, как поливает грядки: мини-топ подчеркнул грудь артистки, которая вот-вот с него вывалится, а черная юбка плотно обтянула ягодицы и бедра Седоковой.
"Натуральное хозяйство", - подписала снимок артистка.
Поклонники расхвалили снимок, и поинтересовались, действительно ли натуральная у Анны грудь.
"Я тоже в таком виде на грядки хожу", - написал oskarkuchera.
"Мой огурец уже начал расти", - отметил vavanlapata.
"Сиськи тоже натуральные?", - поинтересовалась whitehillov.
Ранее Анна Седокова порадовала сеть новым сексуальным фото.