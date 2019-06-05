"Какая голодная киса!": экс-солистка Serebro похвалилась и попой, и грудью на смелых фото

Ольга Серябкина похвасталась фото в нижнем белье / instagram.com/serebro_official

Известная российская поп-певица Ольга Серябкина, которая прославилась участием в группе Serebro, взволновала поклонников смелыми фото в нижнем белье.

На своей странице в Instagram красотка показала снимки, на которых она позирует у зеркала в черном нижнем белье, сексуально изогнувшись, и демонстрируя сочные ягодицы. На другом фото Ольга показала, что аппетитная у нее не только попа, но и грудь.

Поклонники признались, что из-за таких фото они не в силах прочитать текст поста, ведь такие сексуальные снимки увидишь не каждый день.

"Оль, ты выставляешь такие фото, что надо силу Таноса, что бы опустить взгляд на текст", - написал mr_shatrov.

"Тема жопы раскрыта!", - отметил r_u_s_l_a_n_11.84.

"Какая голодная киса!", - считает maga___vacok.

Ольга Серябкина показала, чем ее наградила природа / instagram.com/serebro_official

Ольга Серябкина показала пышную грудь / instagram.com/serebro_official

Ранее Ольга Серябкина побаловала фанатов откровенным фото в белье.