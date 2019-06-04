Миша Романова появилась на юбилейной обложке летнего XXL: сексуальные фото

Миша Романова покрасовалась в фотосессии для XXL / XXL

Экс-солистка группы ВИА Гра Миша Романова стала героиней июньского номера журнала XXL.

В объективе киевского фотохудожника Андрея Иваськива Миша предстает такой, какая есть в жизни: внешне хрупкой, но очень уверенной внутренне особой.

Июньская обложка с Мишей - юбилейная в истории отношений певицы с журналом. Три раза и каждый - в новом амплуа: впервые певица появилась на обложке в качестве солистки легендарной группы ВИА Гра, в которой Миша блистала 5 лет, далее последовал кавер с Максом Барских, а сегодня настал час ее появления как сольного артиста.

В блиц-интервью журналисту издания певица расставила все точки над "i" по нескольким темам: почему год с момента ухода из ВИА Гры она молчала в публичном пространстве, есть ли контракт между ней и Максом Барских, который помогает в реализации ее сольной карьеры, и мужчине, способном покорить ее сердце.

Миша Романова на июньской обложке / XXL

Относительно своего репертуара Миша признается, что лучше всего у нее получаются автобиографичные песни.

"На момент создания песни MAKEUP она была проекцией будущей меня, сегодня я и есть та самая героиня, которая сказала себе: "Прощайте, комплексы"! Кстати, эта фотосессия тоже о расставании со страхами. Я хотела создать саундтрек для каждой девушки, готовящейся к свиданию", - рассказала Романова.

Миша Романова показала идеальные формы / XXL

Миша Романова стала героиней июньского XXL / XXL

Ранее Миша Романова представила ретро-видео на песню Лунная.