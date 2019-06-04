Надя Дорофеева разделась и показала пышную грудь: сеть в восторге

Надя Дорофеева порадовала сеть смелым фото / instagram.com/nadyadorofeeva

Украинская певица, участница группы Время и Стекло Надя Дорофеева удивила поклонников смелым снимком в бикини.

На своей странице в Instagram знаменитость показала фото, которое собрало более 100 тысяч лайков всего за час. На нем Надя запечатлена в коралловом купальнике на катере, демонстрируя стройную фигуру.

"Киев. Лето. Съемка", - лаконично подписала фото артистка.

Поклонники обратили внимание не только на стройные ноги, но и на пышную грудь Дорофеевой.

"Надя. Сиськи. Небо", - отметил dovganka.v.

"Фигурка просто мечта, а какая грудь!", - расхвалила rastushuy_tebia.

"Надюха секси", - написал 4eburnet.

"А фигурка просто вауууу! Каждая девочка хочет себе такую фигуру как у тебя", - считает bla_ck_gi_rl.

Надя Дорофеева вызвала жаркую реакцию фанатов фото в купальнике / instagram.com/nadyadorofeeva

Ранее Надя Дорофеева покорила сеть смелым нарядом.