Надя Дорофеева разделась и показала пышную грудь: сеть в восторге

Мужчины сами признаются, что пускают слюнки на новое фото певицы.
Украинская певица, участница группы Время и Стекло Надя Дорофеева удивила поклонников смелым снимком в бикини.
На своей странице в Instagram знаменитость показала фото, которое собрало более 100 тысяч лайков всего за час. На нем Надя запечатлена в коралловом купальнике на катере, демонстрируя стройную фигуру.
"Киев. Лето. Съемка", - лаконично подписала фото артистка.
Поклонники обратили внимание не только на стройные ноги, но и на пышную грудь Дорофеевой.
"Надя. Сиськи. Небо", - отметил dovganka.v.
"Фигурка просто мечта, а какая грудь!", - расхвалила rastushuy_tebia.
"Надюха секси", - написал 4eburnet.
"А фигурка просто вауууу! Каждая девочка хочет себе такую фигуру как у тебя", - считает bla_ck_gi_rl.
Ранее Надя Дорофеева покорила сеть смелым нарядом.