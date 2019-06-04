"Очень нежная и сексуальная": Настя Каменских поразила сеть фото в нижнем белье

Настя Каменских показала фото со сьемок клипа на песню Потапа Константа / instagram.com/realpotap

Украинская певица Настя Каменских, которая 23 мая вышла замуж за своего коллегу, рэпера и продюсера Алексея Потапенко, показала нежное фото, которое вызвало немалый ажиотаж среди ее поклонников.

Певица показала фото на своей странице в Instagram со сьемок клипа Потапа на песню Константа. Этот трек и видеоработа – знаковые для пары, ведь тогда они официально признались, что у них роман.

Настя на снимке предстала в кружевном белом боди и шелковом белом халате с распущенными кудряшками.

Настя Каменских покрасовалась в нижнем белье и халате / instagram.com/kamenskux

А Потап на своей странице в Instagram похвастался миллионными просмотрами Константы.

"4 миллиона просмотров, так быстро, спасибо Насте и всем вам за любовь", - написал артист.

Потап похвастался рекордом / instagram.com/realpotap

Поклонники расхвалили фото Насти, отметив, что она выглядит очень нежно и одновременно сексуально.

"Очень нежная и сексуальная", - написал pink_beauty_lab.

"Очень нежно. Прекрасна!", - считает nastyacanari.

"Как ты похудела!", - отметила ongbadon.

Напомним, 23 мая Потап и Настя официально поженились. Пара устроила торжество в роскошном загородном комплексе под Киевом. Каменских и Потап усердно готовилась к празднованию: они похудели на 50 килограммов на двоих, позже Настя показала, как готовилась к торжеству: кто ей делал макияж и прическу, платье от какого дизайнера она выбрала. 24 мая новоиспеченные супруги отметили второй день свадьбы, а уже 25 мая отправились в свадебное путешествие.

Ранее Настя Каменских и Потап прервали медовый месяц: названа причина.