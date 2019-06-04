Карнивал Роу 2019: дата выхода и тизер сериала с Карой Делевинь

Карнивал Роу 2019: дата выхода и список актеров / Screenshot

Новый сериал Карнивал Роу выходит на стриминговом сервисе Amazon 30 августа 2019. В главных ролях сериала снялись модель Кара Делевинь и актер Орландо Блум.

Только 25 января прекратились съемки сериала, которые длились 2 года. Созданием занимались шоураннеры Рене Эчеваррия и Трэвис Бичем, а режиссером стал Пол Макгиган.

Сюжет разворачивается в фэнтезийном мире, где живут не только люди, но и магические существа. Времена а-ля Викторианской Англии отлично сочетаются с заявленными "ужасными существами во тьме".

Кара Делевинь играет эльфа/фэйри, которая сбежала, и попала к людям, а Орландо Блум - человек-детектив, который неволей оказывается втянут в сверхъестественные разборки.

Уже известен актерский состав фильма:

Орландо Блум — Райкрофт Филострейт

Кара Делевинь — Виньетт Стоунмосс

Дэвид Гяси — Агрос

Карла Кром — Турмалин

Индира Варма — Пьети Брикспир

Тамзин Мерчант — Имоджен Спурнроуз

Карнивал Роу 2019: смотреть онлайн тизер сериала

Кроме того, известно, что в первом сезоне будет 8 серий - проект можно сичтать мини-сериалом.

Ранее сообщалось, что уже вышла финальная серия "Чернобыля" от НВО. Главред представил описание финальной 5 серии мини-сериала.