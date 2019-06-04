Карнивал Роу 2019: дата выхода и тизер сериала с Карой Делевинь

Шоуранеры назвали точную дату выхода фэнтезийного сериала Карнивал Роу, в котором главные роли сыграли Орландо Блум и Кара Делевинь.
Новый сериал Карнивал Роу выходит на стриминговом сервисе Amazon 30 августа 2019. В главных ролях сериала снялись модель Кара Делевинь и актер Орландо Блум.
Только 25 января прекратились съемки сериала, которые длились 2 года. Созданием занимались шоураннеры Рене Эчеваррия и Трэвис Бичем, а режиссером стал Пол Макгиган.
Сюжет разворачивается в фэнтезийном мире, где живут не только люди, но и магические существа. Времена а-ля Викторианской Англии отлично сочетаются с заявленными "ужасными существами во тьме".
Кара Делевинь играет эльфа/фэйри, которая сбежала, и попала к людям, а Орландо Блум - человек-детектив, который неволей оказывается втянут в сверхъестественные разборки.
Уже известен актерский состав фильма:
- Орландо Блум — Райкрофт Филострейт
- Кара Делевинь — Виньетт Стоунмосс
- Дэвид Гяси — Агрос
- Карла Кром — Турмалин
- Индира Варма — Пьети Брикспир
- Тамзин Мерчант — Имоджен Спурнроуз
Карнивал Роу 2019: смотреть онлайн тизер сериала
Кроме того, известно, что в первом сезоне будет 8 серий - проект можно сичтать мини-сериалом.
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