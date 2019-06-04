Карнивал Роу 2019: дата выхода и тизер сериала с Карой Делевинь

4 июня 2019, 18:40

Шоуранеры назвали точную дату выхода фэнтезийного сериала Карнивал Роу, в котором главные роли сыграли Орландо Блум и Кара Делевинь.

Карнивал Роу
Карнивал Роу 2019: дата выхода и список актеров / Screenshot

Новый сериал Карнивал Роу выходит на стриминговом сервисе Amazon 30 августа 2019. В главных ролях сериала снялись модель Кара Делевинь и актер Орландо Блум.

Только 25 января прекратились съемки сериала, которые длились 2 года. Созданием занимались шоураннеры Рене Эчеваррия и Трэвис Бичем, а режиссером стал Пол Макгиган.

Сюжет разворачивается в фэнтезийном мире, где живут не только люди, но и магические существа. Времена а-ля Викторианской Англии отлично сочетаются с заявленными "ужасными существами во тьме".

Кара Делевинь играет эльфа/фэйри, которая сбежала, и попала к людям, а Орландо Блум - человек-детектив, который неволей оказывается втянут в сверхъестественные разборки.

Уже известен актерский состав фильма:

  • Орландо Блум — Райкрофт Филострейт
  • Кара Делевинь — Виньетт Стоунмосс
  • Дэвид Гяси — Агрос
  • Карла Кром — Турмалин
  • Индира Варма — Пьети Брикспир
  • Тамзин Мерчант — Имоджен Спурнроуз

Карнивал Роу 2019: смотреть онлайн тизер сериала

Кроме того, известно, что в первом сезоне будет 8 серий - проект можно сичтать мини-сериалом.

Ранее сообщалось, что уже вышла финальная серия "Чернобыля" от НВО. Главред представил описание финальной 5 серии мини-сериала.

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видео Орландо Блум сериалы трейлер Кара Делевинь
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