"Деревенский диалект": Королеву раскритиковали на украинскую речь

Наташа Королева ностальгирует за украинскими поклонниками / instagram.com/koroleva__star

Известная российская певица украинского происхождения Наташа Королева анонсировала трансляцию своего концерта на телеканале Интер и обратилась к своим поклонникам в Украине на родном для них языке.

"Телеканал Інтер транслює мій концерт, з яким мене не пустили приїхати на мою батьківщину! Але я знаю, що для музики і добрих, хороших пісень немає меж і заборон! Мій глядач, я дуже чекаю нашої зустрічі і вірю що рано чи пізно це станеться! Дякую, Інтер, що з’єднуєш наші серця! З любов’ю, ваша Наташа!" – подписала Королева видео в Instagram.

Певица опубликовала ролик из видеонарезки своих выступлений и песен, напоминая поклонникам из Украины о своем творчестве.

Читайте такжеНаташа Королева боится, что ее сын станет стриптизеромОднако под постом разгорелась жаркая дискуссия. Некоторые поклонники благодарили за возможность увидеть трансляцию концерта Королевой на отечественном телеканале. А некоторые высказали возмущение тем фактом, что исполнительница опустилась до использования украинского языка.

"Нормально! А по-русски мы уже не бачим? Разочаровала Наташа!", "Что ж так прогнулись. А то на русском бы никто не понял", "Может, Наташе переехать в/на Украину?", "Чего на украинском?", "А почему на украинском-то написано?? Читают по большей части россияне!", "Все замечательно, но можно на русском?", "Такое ощущение, что я прочла забытый деревенский диалект", — негодовали россияне.

Ранее Наташа Королева и Тарзан шокировали сеть пикантными танцами в бикини.