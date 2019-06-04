Звезды Беверли Хиллз, 90210 показали пикантные формы в купальниках

Актрисы снимаются в продолжении сериала Беверли Хиллз, 90210 / Фото: Instagram/torispelling

Актриса сериала Беверли Хиллз, 90210 Тори Спеллинг (исполнительница роли Донны Мартин) опубликовала соблазнительную фотографию, на которой позирует с Дженни Гарт (Келли Тейлор) и Габриель Картерис (Андреа Цукерман) в стильных купальниках.

Артистка показала в Instagram фото со съемок продолжения сериала, который снимают в Ванкувере.

"Воскресный семейный ужин", - подписала снимки Спеллинг.

Тори предстала перед поклонниками в черном раздельном купальнике, Габлиэль – в черном сплошном, а Дженни – в черном раздельном в белый горох. Поклонники позитивно оценили фотосессию звезд, восхитившись отсутствием макияжа и безупречными формами актрис.

/ Фото: Instagram/torispelling

Ранее 46-летняя Спеллинг опубликовала снимок, на котором вместе с подругами и домашним любимцем наслаждалась общением в перерывах между съемками.

/ Фото: Instagram/torispelling

Как ранее сообщалось, актера Люка Перри, прославившегося ролью Дилана Маккея в сериале Беверли-Хиллз, отключили от аппаратов искусственного поддержания жизни по просьбе родственников.