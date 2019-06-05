Настя Каменских топлес снялась в ванной

Настя Каменских поделилась откровенным фото / Instagram

Жена Потапа Настя Каменских снялась мокрой в душе, чтобы поздравить его с очередным музыкальным достижением и призналась в любви.

"Быть вместе в своем собственном мире", - написала она под фото в Instagram, добавив сердечко, что означает "любовь".

Она так поздравила Алексея с тем, что его клип "Константа" набрал уже 4 миллиона просмотров.

"Магия любви", - добавила Каменских.

На фото она позирует, принимая горячий душ в белом боди, которое частично спустила, прикрывая грудь рукой. Фото прекрасно подчеркивает ее соблазнительные формы.

Настя Каменских топлес засветила грудь/ Instqagram

Фанаты пришли в восторг от такого типа поздравления - всего за 40 минут фото собрало больше 85 лайков, а в комментариях все расхваливают внешность Насти, и поздравляют ее с тем, что они теперь вместе с Потапом.

Ранее Настя Каменских поразила сеть фото в нижнем белье.