Настя Каменских топлес снялась в ванной

Певица Настя Каменских трогательно поздравила своего мужа Потапа, и сделала для него соблазнительное фото.
Жена Потапа Настя Каменских снялась мокрой в душе, чтобы поздравить его с очередным музыкальным достижением и призналась в любви.
"Быть вместе в своем собственном мире", - написала она под фото в Instagram, добавив сердечко, что означает "любовь".
Она так поздравила Алексея с тем, что его клип "Константа" набрал уже 4 миллиона просмотров.
"Магия любви", - добавила Каменских.
На фото она позирует, принимая горячий душ в белом боди, которое частично спустила, прикрывая грудь рукой. Фото прекрасно подчеркивает ее соблазнительные формы.
Фанаты пришли в восторг от такого типа поздравления - всего за 40 минут фото собрало больше 85 лайков, а в комментариях все расхваливают внешность Насти, и поздравляют ее с тем, что они теперь вместе с Потапом.
Ранее Настя Каменских поразила сеть фото в нижнем белье.