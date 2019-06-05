Даша Астафьева сверкнула грудью в крошечном платье с декольте

Даша Астафьева похвалилась шикарной грудью / Instagram

Даша Астафьева в наряде с глубоким декольте и полностью открытыми ногами, впечатлила поклонников новой фотосессией в своем Instagram.

Девушка не только примерила серебристый комбидрес помощницы представления, но и позировала, на фоне настоящей мишени. Такие используют в представлениях, когда циркачи метают ножи в мишень, к которой привязана очаровательная помощница.

Даша Астафьева похвасталась формами/ Instagram

"Обожаю куражбазар! Без ума от каждого, кто причастен к этой истории!", - написала Астафьева, комментируя фотосессию.

Даша Астафьева сверкнула стройными ножками/ Instagram

Она поделилась не только фото, но и видео, на котором соблазнительно позирует на камеру. Из комментариев стало понятно, что это для номера на кураж базар.

Поклонники пришли в бешенный восторг от очередной идеи Даши, и больше всего "залайкали" ее видео. В комментариях они отметили, что им нравится новая небанальная, и в меру соблазнительная фотосессия.

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