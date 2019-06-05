Вика из НеАнгелов взбудоражила пикантными сэлфи

Вика Смеюха / Instagram

Вика Смеюха поделилась с поклонниками видео со своего отдыха, среди которых есть несколько роликов возле бассейна в бикини. Материалы девушка опубликовала в своем Stories.

Солистка НеАнгелов сначала записала видео, как она играет в "дартс", а потом сделала несколько сэлфи после купания.

Примечательно, что сначала, ее симал кто-то другой, а уже потом девушка решила снять сэлфи сама.

Вика Смеюха / Instagram

Вика в полной мере продемонстрировала достоинства своей фигуры, делая сэлфи крупным планом. На одном из роликов она запечатлела себя почти в полный рост, похваставшись длинными ногами, а на другом засняла грудь крупным планом.

Вика Смеюха / Instagram

В Stories не видно комментариев подписчиков, но учитывая обычную их реакцию на пикантные сьемки Вики - их было много, и больше, естественно, комплиментов.

Вика Смеюха / Instagram

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