Эпатажно и откровенно: Maruv показала сексуальные фото с концертов

Бесконечные ноги певицы в латексе и кружевных чулках сведут с ума любого поклонника.
Украинская певица Maruv соблазнила сеть сексуальными снимками с недавно отгремевших концертов в Николаеве и Кривом Роге.
На своей странице в Instagram Анна Корсун поделилась откровенными фото, которые сведут любого фаната с ума. Певица выходила на сцену в неоновом мини-платье с колготами в сетку и незаменимыми стрипами, и смелых нарядах с актуальным леопардовым принтом.
Приглушенный свет, сексуальные танцы и полуголые девушки – все это смешалось во взрывной эротический коктейль, который поклонникам явно пришелся по душе.
"Сколько же секса тут, огонь!", - написал
"Как девушки уходят оттуда с традиционной ориентацией?", - удивилась evla_official.
"Марув, ты крутая, красивая, и чертовски сексуальна", - отметила toria.
Ранее Maruv представила горячий клип на песню Mon Amour.