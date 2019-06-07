Эпатажно и откровенно: Maruv показала сексуальные фото с концертов

Maruv показала горячие фото с концертов / instagram.com/maruvofficial

Украинская певица Maruv соблазнила сеть сексуальными снимками с недавно отгремевших концертов в Николаеве и Кривом Роге.

На своей странице в Instagram Анна Корсун поделилась откровенными фото, которые сведут любого фаната с ума. Певица выходила на сцену в неоновом мини-платье с колготами в сетку и незаменимыми стрипами, и смелых нарядах с актуальным леопардовым принтом.

Приглушенный свет, сексуальные танцы и полуголые девушки – все это смешалось во взрывной эротический коктейль, который поклонникам явно пришелся по душе.

"Сколько же секса тут, огонь!", - написал

"Как девушки уходят оттуда с традиционной ориентацией?", - удивилась evla_official.

"Марув, ты крутая, красивая, и чертовски сексуальна", - отметила toria.

Марув устроила сексуальный перформанс на концертах / instagram.com/maruvofficial

Марув покрасовалась в неоновом мини-платье / instagram.com/maruvofficial

Марув показала "ноги-небоскребы" / instagram.com/maruvofficial

Ранее Maruv представила горячий клип на песню Mon Amour.