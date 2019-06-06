Известная российская телеведущая разделась догола: откровенное фото

38-летняя знаменитость позировала в плаще на голое тело и на шпильках.
Известная российская телеведущая Маша Малиновская удивила сеть откровенным фото.
На своей странице в Instagram 38-летняя знаменитость показала снимок, ради которого она позировала без нижнего белья и одежды. Свои прелести она прикрыла рукой и кожаным плащом.
Поклонники потребовали снять плащ, оставив лишь туфли, и показать роскошную фигуру. Они заверили: Малиновской нечего стесняться – она лишь дразнит своих преданных фанатов.
"Просто огонь!", - написал artemoss.
"Отличные фотки, как всегда радуешь глаз", - считает asmark87.
"О Боги, какие ноги!", - отметил beautybody_s.
"А распахнуть нельзя? Фигурка бомба!", - спросил sergunia15.
Ранее известный российский ведущий заметно поправился: фото до и после.