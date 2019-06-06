Известная российская телеведущая разделась догола: откровенное фото

Маша Малиновская показала смелое фото / instagram.com/malinovskaya_tv

Известная российская телеведущая Маша Малиновская удивила сеть откровенным фото.

На своей странице в Instagram 38-летняя знаменитость показала снимок, ради которого она позировала без нижнего белья и одежды. Свои прелести она прикрыла рукой и кожаным плащом.

Поклонники потребовали снять плащ, оставив лишь туфли, и показать роскошную фигуру. Они заверили: Малиновской нечего стесняться – она лишь дразнит своих преданных фанатов.

"Просто огонь!", - написал artemoss.

"Отличные фотки, как всегда радуешь глаз", - считает asmark87.

"О Боги, какие ноги!", - отметил beautybody_s.

"А распахнуть нельзя? Фигурка бомба!", - спросил sergunia15.

Маша Малиновская покрасовалась без нижнего белья / instagram.com/malinovskaya_tv

Ранее известный российский ведущий заметно поправился: фото до и после.