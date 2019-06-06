Леся Никитюк без белья похвасталась нарядом для шоу Хто зверху

6 июня 2019, 19:25

Телеведущая Леся Никитюк вдоволь постебалась, демонстрируя платье, которое может появиться в новых выпусках шоу. У платья очень глубокий вырез, и Леся позировала без бюстгальтера.

Леся Никитюк
Леся Никитюк без белья похвасталась платьем с глубоким декольте / Instagram

Ведущая шоу Хто зверху Леся Никитюк продемонстрировала в Stories эксклюзивную примерку нарядов, которые, готовились для съемок осеннего сезона программы. Необычный дизайн не предусматривает ношения лифчика.

"Смотрите, какой шикарный комбез мне сшили эти люди для программы Хто зверху - всего 35 минут", - прикалывается Никитюк, демонстрируя салатовый комбинезон.

В следующем ролике Stories она примеряла легкое платье с цветочками, у которого было очень глубокое декольте.

Леся Никитюк
Леся Никитюк без лифчика постебалась над своим новым платьем/ Instagram

"Продолжаем перешивать мамино платье 76 года. Делаем асимметрию, тут будет пояс... Когда будет готово - я обязательно покажу. Самое главное, что резиночку, которая внутри, которую когда-то в трусики вставляли - мы сохранили", - прикалывается Никитюк.

Леся Никитюк
Леся Никитюк демонтрирует новое платье/ Instagram

Платье - скорее летняя лайт версия сарафана - довольно короткое, приталенное и с глубоким вырезом, выглядит вполне достойно - но Леся на этот раз не уточнила, за сколько время специалисты перешили или будут перешивать этот наряд для нее.

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