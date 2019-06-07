Мадонна вспомнила о сексуальных домогательствах Харви Вайнштейна

Мадонна рассказала о домогательствах Вайнштейна / Фото: Reuters

Американская поп-дива Мадонна заявила, что скандальный голливудский продюсер Харви Вайнштейн, которого актрисы обвинили в сексуальных домогательствах, ранее и к ней проявлял неоднозначную симпатию.

В комментарии The Hollywood Reporter артистка рассказала, что Вайнштейн во время совместной работы откровенно кокетничал с ней и "перешел все границы".

По словам Мадонны, она обрадовалась, когда в октябре 2017 года голливудские актрисы откровенно рассказали о его неподобающем поведении в отношении женщин.

"Когда это произошло, я действительно сказала: "Наконец-то!" – заявила певица.

Мадонна добавила, что закон восторжествовал и продюсера, который на протяжении многих лет злоупотреблял своим положением, наконец привлекли к ответственности.

Напомним, что осенью 2017 года Харви Вайнштейна обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании актрисы Азия Ардженто и Лусия Эванс. О сексуальных домогательствах продюсера также рассказали звезда фильма "Криминальное чтиво" Розана Аркетт, известная французская актриса Жюдит Годреш, а также Кэтрин Кэндалл.

Позже о домогательствах рассказали актрисы Анджелина Джоли,Гвинет Пэлтроу и Ума Турман. Харви Вайнштейн отрицает, что принуждал женщин к сексу. После этого Weinstein Company уволила Вайнштейна.