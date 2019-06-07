Ани Лорак без белья впечатлила фигурой

Ани Лорак / instagram.com/anilorak/

Певица Ани Лорак предпочитает радовать себя откровенными нарядами, и фанатам это очень по нраву.

Очередным необычным нарядом Лорак поделилась в своем Stories - облегающий черный тотал лук позволил убедится, что у нее катастрофически не хватает под ним белья.

Хотя, это вовсе не катастрофа - Ани Лорак уже не раз демонстрировала очень облегающие наряды, с отрытыми бедрами или глубоким декольте, из-за чего было заметно отсутствие белья.

Ани Лорак без белья надела облегающий наряд / instagram.com/anilorak/

В этот раз облегающая кофточка с декольте-шнуровкой почти до самого низа и облегающие штаны были, вероятно, также оценены фанатами.

Ани Лорак Не надела лифчик для глубокого декольте/ instagram.com/anilorak/

К сожалению, в Stories комментарии не видны, но то, что подобный наряд подчеркнул стройность Ани Лорак и все достоинства ее фигуры - неоспоримо.

Лорак без белья, но в другом цвете / instagram.com/anilorak/

И нет ничего удивительного в откровенных нарядах, ведь в личной жизни у Лорак все хорошо - совсем недавно новый бойфренд Ани Лорак попал на видео