"Девушка Бонда" Ольга Куриленко показала себя 15-летней: юная красотка

Ольга Куриленко покорила сеть архивным фото / instagram.com/olgakurylenkoofficial

Голливудская актриса и модель украинского происхождения Ольга Куриленко поделилась снимком из личного архива, вспомнив, как начиналась ее модельная карьера.

На своей странице в Instagram 39-летняя знаменитость поделилась фото из своей первой модельной фотосессии. В черно-белом кадре 15-летняя Куриленко запечатлена в сверкающем платье, высокой прической и ярким макияжем глаз.

Кто-то из поклонников сравнил Куриленко с цыганкой, а кто-то восхитился ее юным видом.

"Цыганка!", - написала syomichkroha.

"Ты прекрасна, в свои 15 идеальна на роль Лолиты", - отметила onewvision.

"Украинские гены, очень красивые женщины...", - считает neaton666.

Ольга Куриленко показала архивное фото / instagram.com/olgakurylenkoofficial

Ранее Ольга Куриленко восхитила Сеть видом без макияжа.