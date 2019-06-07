Голая Настя Каменских и котлеты: Потап похвастался семейной жизнью

Потап показал голую Настю Каменских / Instagram

Потап и Настя после свадьбы 23 мая перестали прятать от общественности свои чувства. И все дошло до того, что голую Настю в сеть выставляет уже сам Потап, тогда как фанаты тихо выпадают в шок.

После того, как фанаты начали подкалывать Каменских за откровенные фото в сети - ведь она же теперь замужняя, Потап решил все взять в свои руки в буквальном смысле.

На следующий же день он публикует в своем Instagram Каменских без белья, и выкладывает Stories, где нахваливает приготовленную женой еду.

Настя Каменских и Потап / Instagram

"Многие мне говорят - вот ты женился на певице - а что же она, наверное, не готовит? А я вам скажу: Настя - у нее 7 концертов, и между своими концертами она пришла домой и приготовила мне САМЫЕ ВКУСНЫЕ в мире котлеты из кролика! Настя, я тебя люблю!", - объяснил Потап.

При этом он продемонстрировал целую гору этих самых вкусных котлет. Видео даже зафиксировало, как при этом Настя все засмущалась.

А фото с голой Настей в бассейне Потап подписал "Обед..."

Потап показал голую Каменских/ instagram.com/realpotap/

Снимок стал супер популярным менее, чем за час набрал 55 тысяч лайков, а фататы пришли в восторг от поступка Потапа.

"Ну всё...щас начнётся", "Хороший у Потапа обед", "Сочный обед", "Попа как у Ким", "Скорее десерт", - пишут в комментариях.

Кстати, Настя продублировала все в своем Instagram, поблагодарила Потапа и тоже призналась ему в любви.

Ранее Настя Каменских прокомментировала свою беременность.