Много латекса и секса: Maruv покрасовалась в смелом наряде

Певица показала аппетитную фигуру в облегающем комбинезоне.
Украинская певица Maruv порадовала поклонников еще одним сексуальным образом. Для выступлений певица создает наряды в БДСМ-эстетике, и этот не стал исключением.
На своей странице в Instagram в Stories Анна Корсун показала снимки и серию коротких видео, на которых она в латексном комбинезоне на высоченных стрипах демонстрирует свои сексуальные формы. Свой образ певица дополнила поясом с блестящих подвесок и длинными серьгами.
Одновременно закрытый, но крайне сексуальный наряд подчеркивает каждый изгиб соблазнительного тела Maruv.
Ранее Maruv показала сексуальные фото с концертов.