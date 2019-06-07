Много латекса и секса: Maruv покрасовалась в смелом наряде

Марув похвасталась изгибами в латексном комбинезоне / instagram.com/maruvofficial

Украинская певица Maruv порадовала поклонников еще одним сексуальным образом. Для выступлений певица создает наряды в БДСМ-эстетике, и этот не стал исключением.

На своей странице в Instagram в Stories Анна Корсун показала снимки и серию коротких видео, на которых она в латексном комбинезоне на высоченных стрипах демонстрирует свои сексуальные формы. Свой образ певица дополнила поясом с блестящих подвесок и длинными серьгами.

Одновременно закрытый, но крайне сексуальный наряд подчеркивает каждый изгиб соблазнительного тела Maruv.

Марув покрасовалась в латексном комбинезоне / instagram.com/maruvofficial)

Марув без особых усилий двигается на массивных стрипах / instagram.com/maruvofficial)

Марув подчеркнула формы облегающим комбинезоном / instagram.com/maruvofficial)

Марув похвасталась постройневшей фигурой / instagram.com/maruvofficial)

Ранее Maruv показала сексуальные фото с концертов.