Порно: голая Седокова сводит фанатов с ума

Анна Седокова / Instagram

Анна Седокова решила отметить начало премии МузТВ-2019 уникальным секертным снимком - без единого предмета одежды, но с гитарой.

Столь интимное фото посвящено ее песне Шантарам, которая имеет шансы получить престижную в России награду.

"Ну что же , через несколько часов начнётся легендарная ПремияМУЗтв на которой я представлена в номинации лучшее женское видео с клипом ШАНТАРАМ Сказать, что выиграть эту премию моя мечта , ничего не сказать", - объясняет Седокова.

Она призналась, что впервые была номинирована на эту же премию 15 лет назад, но не смогла ее получить, к тому же тогда Седокова была беременна.

В этот раз она не намерена упускать свой шанс. На удачу опубликовала фото, сделанное фотографом Никой Орловой на секретной фотосессии. На снимке Седокова стоит, прикрыв самые интимные места электрогитарой. Девушка демонстрирует не только шикарные формы бедер и грудь, но и подтянутый накачанный живот.

Анна Седокова полностью обнажилась / Instagram

Фанаты пришли в настоящее неистовство - всего за 15 минут поставив более 25 тысяч лайков, и завалив Седокову комплиментами.

"Да, жаль, что Анька в порно не сниматься. У мужиков ладони бы в пыль стирались бы )", "сочная", "Ну нельзя быть на свете красивой такой...", "Шантарам прям секси", "Я всегда говорю:лучшее белье для женщины-это нагота", "Порно Седокова" - пишут поклонники.

Но есть и те, кто напомнил, что столь удивительной фигуре Седокова обязана пластическим операциям, и те кто пришел в ужас от такой ее откровенности.

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