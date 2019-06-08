Мисс Украина-2018 очаровала в пикантной фотосессии

Леонила Гузь поделилась пикантными фото/ Instagram

Победительница конкурса красоты в 2018 году Леонила Гузь поделилась кадрами из новой съемки в купальнике.

Девушка похвасталась шикарной фигурой в красном цельном купальнике на своей странице в Instagram, которую она устроила для Lightfield.Productions.

"Съемка состоялась! Теперь ждем результат!", - написала девушка под фото.

Леонила Гузь / Instagram

Леонила, корой было всего 19 лет на момент победы в конкурсе красоты выглядит потрясающе - купальник в полной мере подчеркивает все достоинства ее фигуры.

Леонила Гузь / Instagram

Кроме того, в сторис у нее и ее фотографа и косметолога появилось больше кадров - например, как она танцует под веселенькую музычку с фотографом Ильей Рарманом, или как она позировала в белой рубашке, которая слегка сползла с одного плеча.

Леонила Гузь / Instagram

И не обошлось без серьезных кадров с крутым макияжем и взрослым взглядом.

Леонила Гузь / Instagram

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