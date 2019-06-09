Роксолана Мерьем Узерли показала шикарную грудь

Мерьем Узерли показала шикарную грудь / instagram.com/meryemuzerlimeryem

Турецкая актриса Мерьем Узерли, прославившаяся ролью хюррем-султан Роксоланы в сериале Великолепный век, порадовала поклонников новым фото.

На снимке актриса запечатлена в красном платье, скромно потупившись в пол. При этом у наряда довольно смелый вырез, в котором видна шикарная грудь Мерьем, которую уже не раз хвалили поклонники. Не обошлось без комплиментов и на этот раз.

"Красотка нереальная", – пишет anna_glabets.

"Вы очень красивая женщина!" – восхищается anastaseya1976.

"Великолепная женщина", – вторит ей t.atyanad.enisova.

А вот kotikt2016 критически оценивает внешность Роксоланы: "Красавица, умница... Но всегда проблема с волосами".

Ранее Мерьем Узерли шокировала сеть откровенным нарядом на Каннском кинофестивале. Актриса показала больше, чем хотела бы.