Роксолана Мерьем Узерли показала шикарную грудь

Снимок набрал более 58 тыс. лайков.
Турецкая актриса Мерьем Узерли, прославившаяся ролью хюррем-султан Роксоланы в сериале Великолепный век, порадовала поклонников новым фото.
На снимке актриса запечатлена в красном платье, скромно потупившись в пол. При этом у наряда довольно смелый вырез, в котором видна шикарная грудь Мерьем, которую уже не раз хвалили поклонники. Не обошлось без комплиментов и на этот раз.
"Красотка нереальная", – пишет anna_glabets.
"Вы очень красивая женщина!" – восхищается anastaseya1976.
"Великолепная женщина", – вторит ей t.atyanad.enisova.
А вот kotikt2016 критически оценивает внешность Роксоланы: "Красавица, умница... Но всегда проблема с волосами".
Ранее Мерьем Узерли шокировала сеть откровенным нарядом на Каннском кинофестивале. Актриса показала больше, чем хотела бы.