Голая на унитазе: дочь Орнеллы Мути потрясла откровенным фото

Найке Ривелли снялась голой / baskino.me

Найке Ривелли часто высказывается на тему социально-культурной и политической ситуации в Италии. Очень часто она для наглядности сопровождает посты в соцсетях пикантными фото на соответствующую тематику.

В Instagram Найке написала возмущенный пост по поводу политики правительства - якобы оно коррумпированное через лоббистов, открывают и закрывают бессмысленные шоу, играют с законами по поводу наркотиков и проституции.

Основное ее сообщение - что "страна в д*рме". Именно так девушка проиллюстрировала свой пост - снялась обнаженной сидя на унитазе.

Правда, она успешно скрыла на фото самые интимные места, но все поклонники смогли оценить формы ее груди и стройных ножек.

Голая Найке Ривелли / Instagram

Отметим, что Найке регулярно обращает внимание на свои посты подобными пикантными фото - например, она также разделась, когда ее любимый ведущий Фабио Фацио закрыл свою программы "Che Tempo Che Fa" и вынужден был перейти на другой канал.

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