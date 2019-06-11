Слишком откровенно: Глюкоза без лифчика вывалила грудь на премии Муз-ТВ

Глюкоза выбрала для премии Муз-ТВ 2019 смелый наряд / instagram.com/chistyakova_ionova

Российская поп-певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) удивила публику своим выходом на музыкальной премии Муз-ТВ 2019.

На своей странице в Instagram знаменитость показал фото, на которых она позирует в черном платье в пол, верх которого был прозрачным. Отчетливо было видно, что бюстгальтер звезда не надела, а сосок прикрыла цветными "конфетти" - крупными цветными вставками.

Подписчики пристыдили певицу: мол, такие наряды выбирают только девушки легкого поведения.

"Откровенности все больше, творчества все меньше", - написала mariiamordvicheva.

"Очередной наряд в стиле шл*хи", - считает pavelssf.

"Уже можно и голой", - отметил nasredin72.

"Пафоса-то сколько в походке было, жесть прям. Уроки мин*та брала, возьми уроки приличия", - упрекнула lunaturova.

Глюкоза разозлила сеть откровенным нарядом / instagram.com/chistyakova_ionova

Ранее Глюкоза показала провокационное фото.