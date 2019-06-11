Слишком откровенно: Глюкоза без лифчика вывалила грудь на премии Муз-ТВ

Певица покрасовалась в необычном наряде с прозрачной вставкой на груди.
Российская поп-певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) удивила публику своим выходом на музыкальной премии Муз-ТВ 2019.
На своей странице в Instagram знаменитость показал фото, на которых она позирует в черном платье в пол, верх которого был прозрачным. Отчетливо было видно, что бюстгальтер звезда не надела, а сосок прикрыла цветными "конфетти" - крупными цветными вставками.
Подписчики пристыдили певицу: мол, такие наряды выбирают только девушки легкого поведения.
"Откровенности все больше, творчества все меньше", - написала mariiamordvicheva.
"Очередной наряд в стиле шл*хи", - считает pavelssf.
"Уже можно и голой", - отметил nasredin72.
"Пафоса-то сколько в походке было, жесть прям. Уроки мин*та брала, возьми уроки приличия", - упрекнула lunaturova.
Ранее Глюкоза показала провокационное фото.