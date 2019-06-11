Жена Позитива взбудоражила сеть пикантной позой: на фото просто жара

Жена Позитива Анна Андрийчук-Завгородняя завела сеть жарким фото / instagram.com/annchuk

Супруга солиста группы Время и Стекло Позитива, дизайнер Анна Андрийчук-Завгородняя шокировала своих фанатов очень пикантной позой на фото с отдыха.

На своей странице в Instagram горячая брюнетка опубликовала снимок, на котором она позирует в серебристом бикини попой кверху, сексуально прогнув спину.

Большинство подписчиков расхвалили аппетитные формы Анны и позавидовали Позитиву, но нашлись и те, кто возмутился откровенной позе.

"С ума сойти можно от фотки, прям пялюсь бесстыжими глазами!", - написала alisa_black_sk.

"Позитиву повезло!", - считает darishka.dmitriienko.

"Вот в чем смысл этого фото, такое чувство, как будто она к сексу готовится", - отреагировал vanya.visboy.

Анна Андрийчук-Завгородняя показала себя в лучшем ракурсе / instagram.com/annchuk

Ранее Анна Андрийчук-Завгородняя восхитила сеть аппетитными формами в бикини.