Жена Позитива взбудоражила сеть пикантной позой: на фото просто жара

Поклонники заверяют: Алексею крупно повезло с настолько сексуальной женой.
Супруга солиста группы Время и Стекло Позитива, дизайнер Анна Андрийчук-Завгородняя шокировала своих фанатов очень пикантной позой на фото с отдыха.
На своей странице в Instagram горячая брюнетка опубликовала снимок, на котором она позирует в серебристом бикини попой кверху, сексуально прогнув спину.
Большинство подписчиков расхвалили аппетитные формы Анны и позавидовали Позитиву, но нашлись и те, кто возмутился откровенной позе.
"С ума сойти можно от фотки, прям пялюсь бесстыжими глазами!", - написала alisa_black_sk.
"Позитиву повезло!", - считает darishka.dmitriienko.
"Вот в чем смысл этого фото, такое чувство, как будто она к сексу готовится", - отреагировал vanya.visboy.
Ранее Анна Андрийчук-Завгородняя восхитила сеть аппетитными формами в бикини.