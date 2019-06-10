Эмбер Херд без белья сверкнула грудью на прогулке

Эмбер Херд публично засветила грудь / Instagram

Актриса Эмбер Херд всегда предпочитает одеваться вызывающе, но не всегда ее наряды могут оценить все фанаты.

В этот раз Эмбер Херд вышла по делам в полупрозрачной белой кофте, под которой совершенно ничего не было, сообщает DailyMail.

Эмбер попала в объективы в Лос-Анджелесе, когда прогуливалась в простых черных брюках, кроссовках и полупрозрачной майке.

Эмбер Херд без белья показала грудь/ BACKGRID

Западные СМИ утверждают, что актриса возвращалась домой - то ли с прогулки, то ли после каких-то покупок.

Голая на унитазе: дочь Орнеллы Мути потрясла откровенным фото

Эмбер Херд не стала отказываться, и даже дала пару автографов на улице, когда ее узнали.

Эмбер Херд в полупрозрачной майке показала грудь / BACKGRID

В сети уже отметили, что актриса, как всегда совершенно не стесняется выглядеть естественно - ведь ее облегающий наряд не скрывал ни стройную фигуру, ни аппетитные формы.

Эмбер Херд засветила грудь, не надев лифчик/ BACKRGID

Ранее полуголая MARUV зажгла в Москве на церемонии награждения МузТВ-2019.