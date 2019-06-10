Эмбер Херд без белья сверкнула грудью на прогулке

Актриса Эмбер Херд, которая год как бросила гениального инженера Илона Маска, попала в кадр папарацци, когда прогуливалась в очень вызывающем наряде.
Актриса Эмбер Херд всегда предпочитает одеваться вызывающе, но не всегда ее наряды могут оценить все фанаты.
В этот раз Эмбер Херд вышла по делам в полупрозрачной белой кофте, под которой совершенно ничего не было, сообщает DailyMail.
Эмбер попала в объективы в Лос-Анджелесе, когда прогуливалась в простых черных брюках, кроссовках и полупрозрачной майке.
Западные СМИ утверждают, что актриса возвращалась домой - то ли с прогулки, то ли после каких-то покупок.
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Эмбер Херд не стала отказываться, и даже дала пару автографов на улице, когда ее узнали.
В сети уже отметили, что актриса, как всегда совершенно не стесняется выглядеть естественно - ведь ее облегающий наряд не скрывал ни стройную фигуру, ни аппетитные формы.
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