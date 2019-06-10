Рианна в облегающем комбинезоне вывалила грудь в вульгарной позе

Певица Рианна дала интервью глянцевому журналу, и снялась в довольно вульгарной фотосессии, которая до глубины души впечатлила фанатов.
Барбадосская певица Рианна, как обычно не постеснялась примерить весьма вызывающие наряды, позируя в фотосессии для журнала Interview Magazine.
Фото, которое вызвало бурную и неоднозначную реакцию опубликовала сама Рианна в Instagram.
Она снялась в белом плаще и маске а-ля мексиканский рестлер, черном латексе, а также в леопардовом комбинезоне без белья.
Первые два фото были приняты скромно позитивно, в вот снимок в леопардовом комбинезоне вызвал настоящий фурор - чуть располневшая Рианна буквально раскинулась на диване, раздвинув ноги, и частично прикрываясь мехом поверх комбинезона. Однако облегающая полупрозрачная ткань мало что смогла скрыть в ее фигуре.
Фанаты массово пишут "агонь!" и ставят эмоджи и пишут "секси" и другие эквиваленты, а само фото всего за час набрало почти 1,8 миллион лайков.
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