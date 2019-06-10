Рианна в облегающем комбинезоне вывалила грудь в вульгарной позе

Рианна вызвала фурор вульгарным фото/ Instagram

Барбадосская певица Рианна, как обычно не постеснялась примерить весьма вызывающие наряды, позируя в фотосессии для журнала Interview Magazine.

Фото, которое вызвало бурную и неоднозначную реакцию опубликовала сама Рианна в Instagram.

Она снялась в белом плаще и маске а-ля мексиканский рестлер, черном латексе, а также в леопардовом комбинезоне без белья.

Рианна для Interview Magazine/ Instagram

Рианна для журнала Interview Magazine/ Instagram

Первые два фото были приняты скромно позитивно, в вот снимок в леопардовом комбинезоне вызвал настоящий фурор - чуть располневшая Рианна буквально раскинулась на диване, раздвинув ноги, и частично прикрываясь мехом поверх комбинезона. Однако облегающая полупрозрачная ткань мало что смогла скрыть в ее фигуре.

Рианна вывалила грудь в леопардовом комбинезоне/ Instagram

Фанаты массово пишут "агонь!" и ставят эмоджи и пишут "секси" и другие эквиваленты, а само фото всего за час набрало почти 1,8 миллион лайков.

Ранее Эмбер Херд без белья сверкнула грудью на прогулке.