Участница 95 квартала поделилась пикантным фото

Марта Адамчук поделилась пикантным фото / Instagram

Участница Студии 95 и проекта Женский квартал актриса и певица Марта Адамчук поделилась в соцсетях снимком без лишней одежды.

Марта опубликовала фото, на котором позирует в пол-оборота так, чтобы было видно, что на ней нет белья.

При этом девушка прикрылась лишь одним полотенцем. Под снимком она пожелала доброго утра, поэтому вероятно снялась до или после утреннего душа.

Однако, учитывая красиво собранные волосы и традиционно красную помаду, девушка могла и просто раздеться для столь отличительного фото.

Марта Адамчук в одном полотенце свела с ума фанатов / Instagram

Поклонники в восторге от красоты девушки: "красиая", "чарівна", "ох ця Марта", "оце у тебе ранок - о 2 годині, ще й такий спокусливий", - пишут они в комментариях.

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