Обнаженная и топлес: Мисс Вселенная стала самой сексуальной женщиной в 2019 году

Свежий ТОП-100 самых сексуальных женщин 2019 года от журнала Maxim возглавила американская супермодель.
Мисс Вселенная-2012 27-летняя Оливия Калпо признана журналом Maxim самой сексуальной женщиной 2019 года. По этому поводу она дала интервью и снялась в супер горячей фотосессии.
Фото обложки с Оливией появилось сразу на страницах модели и журнала в Instagram.
"Я всегда смотрела на Maxim Hot-100 с восхищением. Было так много умных и успешных женщин, которые вдохновили меня и мою карьеру бесчисленными способами, что делает эту обложку такой важной для меня. Это все еще не кажется реальным!" - написала Оливия в своем блоге.
Она горячо поблагодарила сотрудников журнала Maxim за предоставленную столь редкую возможность украсить их обложку, возглавив рейтинг. Также она благодарила всех людей, которые работали над достижением этой цели с ней.
Оливия опубликовала не только обложку глянца, для которой позировала, но и несколько фото с очень горячей фотосессии в журнале для взрослых.
На снимках она позировала топлес в белоснежном кружевном белье и полупрозрачном воздушном платье, и даже совершенно обьнаженной. Так что все читатели журнала и все ее поклонники в полной мере смогут оценить достоинства фигуры самой сексуальной женщины.
Журнал Maxim представляет свой рейтинг ТОП-100 с 2000 года, так что Оливия попала почти в юбилейный выпуск.
Полное интервью, которая дала Оливия будет доступно в новом выпуске журнала, а пока что самые заинтересованные могут изучить основную информацию, которую Maxim опубликовал на официальном сайте.
Ранее Рианна в облегающем комбинезоне вывалила грудь в вульгарной позе