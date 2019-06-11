Обнаженная и топлес: Мисс Вселенная стала самой сексуальной женщиной в 2019 году

Оливия Калпо стала самой сексуальной женщиной 2019 года / instagram.com/oliviaculpo/

Мисс Вселенная-2012 27-летняя Оливия Калпо признана журналом Maxim самой сексуальной женщиной 2019 года. По этому поводу она дала интервью и снялась в супер горячей фотосессии.

Фото обложки с Оливией появилось сразу на страницах модели и журнала в Instagram.

"Я всегда смотрела на Maxim Hot-100 с восхищением. Было так много умных и успешных женщин, которые вдохновили меня и мою карьеру бесчисленными способами, что делает эту обложку такой важной для меня. Это все еще не кажется реальным!" - написала Оливия в своем блоге.

Оливия Калпо украсила обложку Maxim/ instagram.com/oliviaculpo/

Она горячо поблагодарила сотрудников журнала Maxim за предоставленную столь редкую возможность украсить их обложку, возглавив рейтинг. Также она благодарила всех людей, которые работали над достижением этой цели с ней.

Оливия Калпо в боди и высоких сапогах / instagram.com/oliviaculpo/

Оливия опубликовала не только обложку глянца, для которой позировала, но и несколько фото с очень горячей фотосессии в журнале для взрослых.

Оливия Калпо снялась полностью голой / Maxim

На снимках она позировала топлес в белоснежном кружевном белье и полупрозрачном воздушном платье, и даже совершенно обьнаженной. Так что все читатели журнала и все ее поклонники в полной мере смогут оценить достоинства фигуры самой сексуальной женщины.

Оливия Калпо засветила грудь в платье без белья/ instagram.com/oliviaculpo/

Журнал Maxim представляет свой рейтинг ТОП-100 с 2000 года, так что Оливия попала почти в юбилейный выпуск.

Оливия Калпо в белоснежном белье/ Maxim

Полное интервью, которая дала Оливия будет доступно в новом выпуске журнала, а пока что самые заинтересованные могут изучить основную информацию, которую Maxim опубликовал на официальном сайте.

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