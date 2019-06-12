Сексуальная кошечка: жена Ступки похвалилась стройными формами в купальнике

Полина Логунова показала фигуру в бикини / instagram.com/polinalogunova

Супруга украинского актера Дмитрия Ступки, телеведущая, healthy & beauty-блогер Полина Логунова снова порадовала своих фанатов фото с отдыха у бассейна.

На снимке, который знаменитость опубликовала в своем Instagram, она запечатлена сидя на полотенце в белом слитном купальнике с открытой спиной. Лица Полины не видно, зато она засветила сочные ягодицы.

Поклонники расхвалили формы красотки и признались, что это фото – лучшее, что они видели.

"Ты издеваешься??? Красотка. Лучшее, что видел", - написал sanekosin7777.

"Красавица!", - считает anna_svjatchik.

"Очень круто!", - отметила lydanovitska.

Полина Логунова похвасталась фигурой в купальнике / instagram.com/polinalogunova

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