Сексуальная кошечка: жена Ступки похвалилась стройными формами в купальнике

Полина Логунова показала, что готова к пляжному сезону.
Супруга украинского актера Дмитрия Ступки, телеведущая, healthy & beauty-блогер Полина Логунова снова порадовала своих фанатов фото с отдыха у бассейна.
На снимке, который знаменитость опубликовала в своем Instagram, она запечатлена сидя на полотенце в белом слитном купальнике с открытой спиной. Лица Полины не видно, зато она засветила сочные ягодицы.
Поклонники расхвалили формы красотки и признались, что это фото – лучшее, что они видели.
"Ты издеваешься??? Красотка. Лучшее, что видел", - написал sanekosin7777.
"Красавица!", - считает anna_svjatchik.
"Очень круто!", - отметила lydanovitska.
Ранее Полина Логунова назвала причины появления пищевой зависимости.