Ирина Шейк показала аппетитную попку в купальнике: Брэдли Купер кусает локти

Ирина Шейк отправилась в Исландию / instagram.com/irinashayk

Российская модель Ирина Шейк на фоне слухов об расставании голливудский актером, серцеедом Брэдли Купером, покинула теплый Лос-Анджелес и отправилась на фотосессию в Исландию.

На своей странице в Instagram 33-летняя знаменитость показала фото, сделанное на фоне роскошного пейзажа. Сама Шейк позировала босиком в черном слитном купальнике, демонстрируя ягодицы.

Поклонники призвали Ирину забыть о Купере, и вернутсья к своему экс-возлюбленному Криштиану Роналду.

"Брэдли где-то плачет", - написала afgan_queens.

"Куда Купер смотрит? Такую деваху упустил…", - отметил basevka8020.

"Роналду лучший, вернись к нему", - считает vickkr7.

Ирина Шейк показала фото на фоне невероятного пейзажа / instagram.com/irinashayk

Отметим, что Ирина Шейк и Брэдли Купер вместе уже четыре года — они начали встречаться в 2015-м. В 2017 году у них родилась дочь Лея. Как признавался Брэдли Купер в одном из интервью Опре Уинфри, семья для него — это чудо, которое перевернуло все. Тогда же он рассказал, что восхищается своей дочерью.

В начале июня американские СМИ со ссылкой на источник в окружении Шейк и Купера заявили, что самая красивая пара Голливуда официально разошлась после 4 лет отношений.