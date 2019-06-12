Настя Ивлеева в БДСМ-наряде засветилась на пикантных фото

Настя Ивлеева похвасталась соблазнительными формами / instagram.com/_agentgirl_/

Экс-ведущая Орла и Решки Настя Ивлеева позировала в новой фотосессии в крошечном топике и БДСМ-маске.

Девушка опубликовала в своем блоге в Instagram пикантное фото, в наряде, который выгодно подчеркивает ее соблазнительные формы.

Для снимка Ивлеева решила прикрыть лицо черной, возможно, кожаной БДСМ-маске с поводком и ошейником, зато в крошечном топике и спортивных штанах.

Настя Ивлеева показала плоский живот/ instagram.com/_agentgirl_/

"Настюха БэДээСэМовна", - написала она к фото, и добавила тег туристическаяполиция.

Поклонникам понравилась как демонстрация Настей плоского животика и выдающихся соблазнительных форм, так и развеселая идея с маской.

"мамасита", "Портупея для такого дела тоже подойдет", "Настя, ты умеешь поднять настроение", "Сайранарайоне гёрл", "Всегда так ходи тебе так хорошо", - пишут поклонники.

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