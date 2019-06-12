MARUV показала сочную попку на сэлфи в зеркале

MARUV засветила голую попку/ instagram.com/maruvofficial/

MARUV поделилась сэлфи в платье с таким огромным разрезом, что фанатам было видно не только ее длинные ножки, но и все остальные интимные места.

Певица записала видео-бумеранг перед зеркалом, вероятно, перед выступлением.

MARUV примерила желтое платье длиною в пол, но с большим разрезом снизу - выше бедра. Так что, когда для фото она поставила ногу на стол, оно абсолютно не скрывало ни ее колготки-сеточку, ни сочную попку.

MARUV сняла попку в зеркале/ instagram.com/maruvofficial/

MARUV похвасталась откровенными сэлфи/ instagram.com/maruvofficial/

Образ она дополнила традиционной шляпой и черными лакироваными сапожками.

MARUV покрутила попкой на концерте/ instagram.com/maruvofficial/

После этого она поделилась слайдшоу с очередного концерта - в синем боди с длинным рукавом, колготках-сеточках и высоченных сапогах. Она не только крутила попкой, но и целовалась с девушками из свой подтанцовки.

MARUV поцеловалась с девушкой на сцене/ instagram.com/maruvofficial/

Поклонники пришли в восторг от фото, и забросали ее восторженными комментариями.

"Такой мы тебя и любим", "Непривычный образ)) но не менее шикарный", "Самая лучшая из всех", "Потрясающий и шикарный образ Maruv - Дайнерис! Костюмы супер и ты просто огонь Лучшая", - пишут они.

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