Рианна без белья в шелках засветилась на приватной вечеринке

Певица Рианна продемонстрировала соблазнительные ножки и очень глубокое декольте в своем коктейльном наряде, когда попала в кадр папарацци.
Барбадосская певица Рианна засветилась без белья по дороге на приветную вечеринку друзей.
Папарацци подловили РиРи в Нью-Йорке вечером накануне - девушка очень спешила, и была довольно сосредоточенной.
Она выглядела шикарно - даже в сравнение не шло с вульгарной фотосессии для глянца, когда Рианна буквально вывалила на всеобщее обозрение грудь в леопардовом облегающем комбинезоне.
Она выбрала шелковое каскадное платье с разрезом сбоку до бедра - это позволило ей похвастаться шикарными ножками на каблучке. У платья довольно глубокое декольте, и сразу было видно, что никакого белья под него Рианна не надела.
Последний стежок - прическа в виде очень высокого конского хвоста - ее традиционная фишка.
В качестве украшений Рианна выбрала роскошный комплект из сережек-гвоздиков и браслета.
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