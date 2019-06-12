Рианна без белья в шелках засветилась на приватной вечеринке

Рианна Засветилась без белья на вечеринке у друзей / Instagram

Барбадосская певица Рианна засветилась без белья по дороге на приветную вечеринку друзей.

Папарацци подловили РиРи в Нью-Йорке вечером накануне - девушка очень спешила, и была довольно сосредоточенной.

Она выглядела шикарно - даже в сравнение не шло с вульгарной фотосессии для глянца, когда Рианна буквально вывалила на всеобщее обозрение грудь в леопардовом облегающем комбинезоне.

Рианна похвасталась стройными ножками/ Legion media

Она выбрала шелковое каскадное платье с разрезом сбоку до бедра - это позволило ей похвастаться шикарными ножками на каблучке. У платья довольно глубокое декольте, и сразу было видно, что никакого белья под него Рианна не надела.

Рианна надела платье без белья/ Legion Media

Последний стежок - прическа в виде очень высокого конского хвоста - ее традиционная фишка.

В качестве украшений Рианна выбрала роскошный комплект из сережек-гвоздиков и браслета.

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