Солистка The Hardkiss публично засветила белье

Певица Юлия Санина предстала в элегантном наряде, под которым засветила дьявольски соблазнительное белье.
Солистка The Hardkiss Юлия Санина поделилась шикарными фото в соцсетях, массово повергнув поклонников в экстаз.
Рок-певица как обычно проявила бунтовской дух, и хотя примерила брюки и жакет кремового цвета, под низ надела кофточку-сеточку, которая продемонстрировала соблазнительное белье девушки.
"Назад к работе", - ознаменовала она запись, намекая на подготовку к концерт-туру и выступлению на Atlas Weekend 2019 в Киеве.
Соблазненные ее плоским животиком и выдающимися формами Юлии поклонники разразились комплиментами и лайками.
"Вау! Какая шикарная", "Красотка", "Шикарное фото! Юля, вы бесподобная, стильная и очень красивая женщина!", "Шикарная", "Нереальная красавица", - пигут в комментариях под фото.
Ранее Рианна без белья в шелках засветилась на приватной вечеринке.