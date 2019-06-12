На всю страну: победительница Холостяка показала тату в интимном месте

Возлюбленная холостяка Никиты Добрынина Даша Квиткова показала интимное тату / instagram.com/kvittkova

Победительница 9 сезона шоу Холостяк Даша Квиткова показала тату, которое вызвало жаркие споры среди ее подписчиков.

На своей странице в Instagram возлюбленная Никиты Добрынина выложила фото, на котором она демонстрирует свою татуировку, набитую в зоне бикини. Маленькую розу Даша сделала перед тем, как идти на проект.

"Эту тату я сделала 8го марта перед тяжелым торнадо в три месяца. Напоминание мне о том, ради кого и чего был пройден этот путь. Напоминание о том, что я стала сильнее. Напоминание о выдержке, которую я приобрела и чему научилась. Напоминание о том, что твое всегда тебя найдет и будет принимать тебя разной. Напоминание о том, что теперь мне нравятся цветы. Оказывается, что все дело в людях, которые тебе их дарят. Напоминание о том, что. я. Люблю", - написала Квиткова.

Большинство поклонников назвали тату милым, но нашлись и те, кто назвал фото откровенным и попытался пристыдить Дашу за демонстрацию рисунка на интимном месте.

"Слишком откровенно, у всего должна быть грань!", - написала polinkal.

"Вся страна рада, что у тебя там тату", - с сарказмом отметила irinakuznetsova1925.

"Зона бикини крупным планом, да и еще, чтобы похвалиться! Ну это пипец, никаких моральных устоев", - возмутилась olal8139.

"Даша, зачем нам видеть трусы? Надеюсь, в следующий раз не продемонстрируете тату в более интимном месте. Не перебарщивайте…", - посоветовала bondareva3642.

Даша Квиткова показала тату, сделанное в зоне бикини / instagram.com/kvittkova

Ранее Оля Полякова резко высказалась о шоу Холостяк.