Голая Tayanna позировала на публичном пляже

Tayanna разделась догола на пляже/ Instagram

Татьяна Решетова Tayanna не оставила места для фантазии своими интимными фото, сделанными ранним утром в воде.

"Магия утра на природе заряжает на год!", - подписала она снимки.

На них девушка позирует в полупрозрачной воде на пляже, вероятно, недалеко от гостинницы в Греции.

На Tayanna нет никакой одежды, и это видно на фото, где она стоит боком, прикрыв руками грудь. На втором фото она повернулась спиной и зашла поглубже в воду, но это не скрывает ее соблазнительных форм груди, талии и спины.

Голая Tayanna засветила грудь/ instagram.com/tayanna_reshetnyak/

Девушка призналась, что фото делались около 7:15 утра.

Поклонники пришли в восторг от столь откровенных снимков, и завалили Татьяну комплиментами: "Красотка! русалочка", "Богиня", "Афродита", "Шикарные фото, шикарная Вы", "Люблю Ваши фото", "В купальнике магия утра не ощущается? Обязательно голышом?", - пишут они.

Tayanna разделась на утреннем пляже/ instagram.com/tayanna_reshetnyak/

Ранее Вера Брежнева похвасталась фигурой в откровенном боди