Голая Tayanna позировала на публичном пляже

Украинская звезда Tayanna взбудоражила поклонников очень откровенными фото, сделанными на пляже в воде абсолютно без одежды.
Татьяна Решетова Tayanna не оставила места для фантазии своими интимными фото, сделанными ранним утром в воде.
"Магия утра на природе заряжает на год!", - подписала она снимки.
На них девушка позирует в полупрозрачной воде на пляже, вероятно, недалеко от гостинницы в Греции.
На Tayanna нет никакой одежды, и это видно на фото, где она стоит боком, прикрыв руками грудь. На втором фото она повернулась спиной и зашла поглубже в воду, но это не скрывает ее соблазнительных форм груди, талии и спины.
Девушка призналась, что фото делались около 7:15 утра.
Поклонники пришли в восторг от столь откровенных снимков, и завалили Татьяну комплиментами: "Красотка! русалочка", "Богиня", "Афродита", "Шикарные фото, шикарная Вы", "Люблю Ваши фото", "В купальнике магия утра не ощущается? Обязательно голышом?", - пишут они.
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